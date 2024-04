Luciano Rodrigues Pix bate novo recorde de transações em um único dia

O Banco Central divulgou que o volume diário de transações realizadas através do Pix atingiu um novo recorde na última sexta-feira (5). Neste dia, foram contabilizadas 201,6 milhões de transações, estabelecendo um novo patamar. O recorde anterior, estabelecido em 6 de março deste ano, era de 178,7 milhões de transações em um único dia.

“Os números são mais uma demonstração da forte adesão de pessoas e empresas ao Pix”, afirmou o BC , em nota.

Histórico

O Pix completou 3 anos em novembro de 2023 com mais de 155,8 milhões de usuários cadastrados e R$ 29,7 trilhões movimentados. Este sistema permite transferências bancárias gratuitas e, atualmente, qualquer serviço ou produto no Brasil pode ser pago via Pix.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, declarou que o surgimento do Pix foi benéfico para o setor bancário. Em discurso, disse que a ferramenta incentivou a abertura de contas bancárias. Além disso, o presidente do BC prevê que a ferramente atingirá a marca de transições diárias de, em média, uma transação por cidadão brasileiro.

O BC projeta lançar em abril de 2024 o Pix Automático, o que viabilizaria o pagamento de contas com a autorização prévia do usuário. O sistema de pagamentos instantâneo teve alta de 105% com 11,7 bilhões de transações feitas em 2022.

Agora, o presidente do BC vê o Pix assumindo gradualmente funções anteriormente reservadas aos cartões de crédito e revela planos mais ousados para o método de pagamento desenvolvido pela autarquia. Ele afirma que o Pix é parte de um plano mais amplo que envolve a digitalização e tokenização da moeda brasileira (Drex).

