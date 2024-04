Reprodução Bolsonaro lançou perfume recentemente

O recente lançamento da linha de perfumes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está longe de ser a única forma que a família Bolsonaro encontrou para capitalizar a fama que tem diante da extrema direita brasileira.



A loja do maquiador e amigo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Agustin Fernandez, onde o perfume de Bolsonaro é vendido, é a mesma onde é vendida a linha de cosméticos que leva o nome de Michelle.

Mas os empreendimentos da família não param por aí. Recentemente, o ex-presidente apareceu ao lado dos filhos Carlos, Eduardo e Flávio em uma superlive que já acumula 2,4 milhões de visualizações para anunciar mais um negócio da família: a plataforma de treinamentos Ação Conservadora.

Cursos

A plataforma oferece treinamentos focados em candidatos a cargos públicos, lideranças locais e apoiadores, e é a estratégia da família para, ao mesmo tempo, lucrar e organizar o campo conservador.

Com custo de R$ 297,90, a plataforma promete ensinar os alunos a "desfazer as mentiras da esquerda", "ser eleito em 2024, mesmo sem recursos financeiros" e se tornar uma "liderança local e influenciar pessoas".

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) já tinha lançado, em 2022, um curso com a mesma linha, chamado Prepara Brasil. Na ocasião, o treinamento tinha módulos ministrados por nomes como Ricardo Salles e Damares Alves.

De acordo com o jornal O Globo, a Ação Conservadora está sob o guarda-chuva da empresa Eduardo Bolsonaro Cursos LTDA, que lucrou R$ 600 mil em 2022.

Produtos

Sob a mesma empresa, está a Bolsonaro Store, loja online lançada há cerca de um ano. Nela, são vendidos itens como calendário e cadernos com o rosto do ex-presidente estampado.

Uma caneca que mostra a silhueta de Bolsonaro quando recebe líquido quente e um troféu de mesa com as palavras "Deus", "pátria", "família" e "liberdade" também são vendidos na loja online.

Reprodução/Bolsonaro Store Kit festa vendido na Bolsonaro Store

Dentre os itens mais caros, estão um kit caipirinha, que sai por R$ 199,90, e um kit festa, vendido pelo mesmo preço. No kit festa, os clientes recebem um topo de bolo, um chapeuzinho, um painel, 7 enfeites de bolo, 25 enfeites de doce, 30 porta docinhos e 10 balões, todos personalizados com referências a Bolsonaro.



Livros e vinho



Outros produtos com os quais a família Bolsonaro está envolvida são livros e vinho. A livraria Eduardo Bolsonaro, parceria com o Centro de Desenvolvimento Profissional e Tecnológico (Cedet), vende obras conservadoras, como títulos assinados por Olavo de Carvalho e pelos próprios filhos do ex-presidente Carlos e Eduardo.

Ainda, nos últimos meses Eduardo passou a divulgar a marca Vinho Bolsonaro, de dois empresários apoiadores do ex-presidente. O deputado disse nas redes sociais que está "participando de dentro" da marca.

