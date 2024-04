Agência Brasil INSS paga aposentadorias de março nesta sexta; veja quem recebe

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) paga nesta sexta-feira (5) as aposentadorias e pensões de março para segurados cujo valor do benefício é de até um salário mínimo (R$1412) e tem benefício terminado em 0.

Já para os beneficiários que recebem acima do salário mínimo, o pagamento será efetuado para quem tem o cartão com final 5 e 0.

O pagamento de março não engloba o adiantamento da primeira parcela do 13º salário, previsto para ser liberado na próxima folha de pagamento, que ocorrerá no final de abril ou início de maio.

O calendário de março se estende até o dia 5 de abril. De acordo com as regras do INSS , para os beneficiários que recebem o piso nacional, o pagamento é feito para um grupo por dia, conforme o calendário abaixo (sempre entre os últimos cinco dias úteis do mês vigente e os cinco primeiros do mês seguinte).

Já para os segurados que recebem acima do salário mínimo, o pagamento é efetuado nos cinco primeiros dias do mês subsequente, dividido em dois grupos por dia:

Calendário para quem recebe até um salário mínimo:

Final do Benefício - Data de Pagamento

1 - 22/3

2 - 25/3

3 - 26/3

4 - 27/3

5 - 28/3

6 - 1/4

7 - 2/4

8 - 3/4

9 - 4/4

0 - 5/4

Cronograma para quem recebe acima do salário mínimo:

Final do Benefício - Data de Pagamento

1 e 6 - 1/4

2 e 7 - 2/4

3 e 8 - 3/4

4 e 9 - 4/4

5 e 0 - 5/4

Como conferir?

Os beneficiários podem verificar os valores e as datas pelo aplicativo (disponível para Android e iOS) e site do Meu INSS , ou pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

A ordem de pagamentos segue o número final do benefício (NF), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 - 9. É preciso considerar o penúltimo algarismo, ou seja, o que vem antes do dígito.

