Reprodução/Facebook Livia Voigt Livia Voigt, bilionária aos 19, ao lado de seu avô

Herdeira da empresa de maquinários e equipamentos WEG, a brasileira Livia Voigt, 19, assumiu o posto de bilionário mais jovem do mundo, d e acordo com a revista Forbes . Anteriormente, quem ocupava esse lugar era o italiano Clemente Del Vecchio , o filho mais novo de Leonardo Del Vecchio, fundador da Luxottica, maior marca de óculos do mundo.







Seu patrimônio, com sua participação acionária na empresa que seu avô fundou, é de US$ 1,1 bilhão. Ela não é a única da família a aparecer na lista: Dora Voight, 26, é sua irmã mais velha e também tem cerca de 3% das ações da WEG. Nenhuma das duas têm participação no conselho ou diretoria.

Família Voigt

Eduardo Voigt Schwartz e Mariana Voigt Schwartz Gomes também entraram na lista de bilionários da Forbes. Ambos possuem pouco mais de 3% das ações, o que representa cerca de US$ 1,3 bilhão de patrimônio.

Todos eles são netos de Werner Ricardo Voigt, fundador da empresa ao lado de Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus.

A lista de bilionários da Forbes foi divulgada nesta terça-feira (2) e Livia aparece ao lado de nomes como a c antora pop Taylor Swift e o ex-jogador de basquete Magic Johnson.

A empresa

Fundada em 1961, a WEG inicialmente produzia apenas motores elétricos. Foi somente cerca de 20 anos depois que a empresa expandiu suas ativdades e passou a produzir componentes eletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas e vernizes eletroisolantes. Os três fundadores já faleceram e deixaram a herança para seus familiares.

Com patrimônio de US$ 1,2 bilhão, a neta de Geraldo, Anne Werninghaus, também está na lista dos novos bilionários. Contudo, ela não trabalha na empresa, tampouco tem posição no conselho.

Novos bilionários da lista mais conhecidos

• Taylor Swift (cantora) - US$ 1,1 bilhão;

• Magic Johnson (ex-jogador da NBA) - US$ 1,2 bilhão;

• Christian Louboutin (designer de sapatos) - US$ 1,2 bilhão;

• Cristina Junqueira (cofundadora do Nubank) - US$ 1,4 bilhão;

• Maggie Gu, Molly Miao e Ren Xiaoqing (fundadores da Shein) - US$ 4,2 bilhões

• Todd Graves (fundador da Raising Cane's) - US$ 9,1 bilhões

