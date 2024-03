Agência Brasil IRPF 2024

Para muitos brasileiros, o período de declaração do Imposto de Renda é momento de atenção redobrada, afinal, a correção de possíveis erros pode evitar complicações futuras, como cair na temida malha fina. Mas afinal, o que é a malha fina e como saber se você está nessa situação?

O Que é Malha Fina?

A malha fina é um processo minucioso realizado pela Receita Federal, que consiste em uma análise detalhada das declarações de Imposto de Renda que apresentam divergências de informações. Quando você envia sua declaração, ela passa por uma verificação criteriosa, comparando os dados fornecidos por você com informações de outras fontes, como empresas e outras pessoas.

Como Consultar se Caiu na Malha Fina?

Para saber se sua declaração está retida na malha fina, é necessário acessar o e-CAC (Centro de Atendimento Virtual) da Receita Federal. Através desse portal, você pode verificar o status da sua declaração e qual pendência está impedindo sua regularização.

Passo a Passo

Acesse o e-CAC.

Faça o login.

Selecione a opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)".

Na aba "Processamento", escolha o item "Pendências de Malha".

Nessa página, será possível identificar se sua declaração está retida na malha fina e qual o motivo para essa retenção.

Possíveis Soluções

Caso sua declaração apresente apenas erros de preenchimento ou falta de informação, é possível corrigi-los enviando uma declaração retificadora. Em casos mais complexos, como recebimento de intimação fiscal, pode ser necessário apresentar documentos para comprovar as informações declaradas.

Erros Mais Comuns

Segundo a Receita Federal, alguns dos erros mais comuns que levam à malha fina incluem:

Omissão de rendimentos.

Despesas médicas não confirmadas pela parte recebedora.

Divergências sobre imposto retido na fonte.

Portanto, é fundamental revisar sua declaração com cuidado e atenção aos detalhes, garantindo assim a regularidade perante o Fisco e evitando transtornos futuros.

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda 2024?



Aqueles que obtiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70;

Indivíduos que receberam rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil;

Quem obteve receita bruta anual decorrente de atividade rural superior a R$ 142.798,50;

Indivíduos que pretendem compensar prejuízos da atividade rural deste ou de anos anteriores com as receitas deste ou de anos futuros;

Pessoas que tinham posse ou propriedade, até 31 de dezembro de 2023, de bens ou direitos, incluindo terra nua, acima de R$ 300 mil;

Aqueles que realizaram operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

Quem obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto;

Indivíduos que optaram pela isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguida de aquisição de outro, no prazo de 180 dias;

Quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2023, estando nessa condição em 31 de dezembro de 2023.

A declaração do Imposto de Renda 2024 deve conter informações sobre os rendimentos tributáveis e não tributáveis recebidos ao longo do ano-calendário de 2023.

