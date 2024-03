Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.703 da Mega-Sena , sorteado na noite desta quinta-feira (21), em São Paulo. Os números sorteados foram: 03-07-11-35-38-56 .

Desta forma, o prêmio máximo, que estava estimado em R$ 75 milhões, sobe para R$ 83 milhões. O próximo concurso está marcado para este sábado (24).

Segundo a Caixa Econômica Federal , 172 jogos acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 24.864,59.

Já outras 9.237 apostas vencedoras com quatro números; cada uma delas fatura R$ 661,42.





Mega-Sena

O valor de uma aposta simples é de R$ 5. O apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis. Caso queria acrescentar uma dezena, o preço do jogo sobe para R$ 35.

