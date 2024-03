Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Prazo encerra dia 31 de maio

A declaração do Imposto de Renda de 2024 para indivíduos que pagam pensão alimentícia apresentou uma mudança significativa este ano. Na ficha destinada ao alimentando, isto é, à pessoa que recebe a pensão, agora é obrigatório fornecer o CPF dela, tanto para residentes no Brasil quanto para residentes no exterior.

O calendário do IR 2024 teve início em 15 de março, quando o prazo para a entrega das declarações começou, e nessa mesma data o programa para preenchimento dos dados estará disponível. O período para regularização junto à Receita Federal se estende até 31 de maio.

A obrigatoriedade de declarar abrange aqueles que receberam valores acima de R$ 30.639,90 no ano anterior. A expectativa da Receita Federal é de receber 43 milhões de declarações neste ano.

Outra alteração importante são as informações adicionais sobre o alimentando. No caso de pensões acordadas por meio de escritura pública em cartório, é requerida a data de lavratura do documento. Já para os beneficiários de pensões decididas judicialmente, é necessário informar a data da decisão.

"Se tem uma decisão judicial para que a pessoa pague 30% do salário de pensão, ela deve declarar essa dedução, declarar o beneficiário, e dizer por que ele é o alimentando, com a decisão judicial, identificando corretamente", explica José Carlos Fonseca, auditor-fiscal responsável pelo IRPF 2024.

O contribuinte que paga pensão alimentícia pode deduzir os gastos realizados com o alimentando em sua declaração. No entanto, somente as despesas estipuladas na sentença judicial ou no acordo podem ser deduzidas.

Aqueles que pagam pensão alimentícia devem incluí-la no quadro 6A do anexo H da declaração do Imposto de Renda. Esses valores são passíveis de dedução em 20%, sem um limite máximo estabelecido. No entanto, o montante total está sujeito ao teto das deduções permitidas sobre o respectivo rendimento tributável.

Segue abaixo quem deve realizar a declaração do IR em 2024: