A partir desta sexta-feira, dia 15, até o dia 31 de maio, está aberto o período de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2024, correspondente aos rendimentos auferidos em 2023. Aqueles que são aposentados e pensionistas do INSS já podem obter seus informes de rendimentos através do site do órgão ou do aplicativo Meu INSS.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda 2024?

O governo elevou o limite de renda anual para obrigatoriedade de declaração para R$ 30.639,90, abrangendo salários, aposentadorias e pensões do INSS ou de entidades públicas. Em anos anteriores, o limite era a partir de R$ 28.559,70.

Como consultar o informe de rendimentos do INSS?

O informe de rendimentos, que resume os ganhos do contribuinte durante o ano de 2023, pode ser acessado pelo site do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. Também é possível obtê-lo através do banco onde o aposentado ou pensionista recebe o benefício. Siga o passo a passo abaixo para emitir o informe de rendimentos:

Acesse o site: meu.inss.gov.br/ Clique em "Entrar com Gov.br" Insira o CPF para fazer o login ou cadastre uma senha Desça a tela até encontrar a aba "Outros Serviços" Nessa seção, clique em "Ver Mais" Em seguida, clique no ícone com a frase "Extrato do Imposto de Renda" Selecione o ano-calendário 2023 Escolha o extrato desejado Salve o documento em formato PDF

O Imposto de Renda deste ano traz algumas novidades, como o aumento do limite de isenção, a exigência do CPF dos beneficiários de pensão alimentícia e a identificação de criptoativos.

