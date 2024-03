Marcello Casal JrAgência Brasil - 29/07/2022 Descontos chegam a 80% na data

Com a chegada da Semana do Consumidor, o varejo preparou uma enxurrada de promoções e descontos imperdíveis, com oportunidades que podem chegar a até 80% "off". E isso não é tudo, pois uma grande parcela dos brasileiros já está de olho nas compras, especialmente nesta sexta-feira, dia 15 de março, data comemorativa que promete ser movimentada para o comércio nacional.

De acordo com um estudo realizado pelo PicPay, 64% das pessoas têm a intenção de realizar compras durante este período, principalmente em busca de vestuário e eletrodomésticos.

Grandes nomes do varejo estão se preparando para essa maratona de descontos. Na Amazon, por exemplo, mais de 80 mil produtos estão com descontos de até 60%, além de outros benefícios exclusivos para membros Prime, englobando uma variedade de produtos para casa, eletrônicos e livros.

A Shein e o Magazine Luiza não ficam atrás, oferecendo descontos ainda maiores, que podem chegar a 80% do preço original dos produtos.

Confira abaixo algumas das oportunidades que estão esperando por você:

Amazon

Descontos de até R$ 370 em dispositivos da família Echo com Alexa

Até 50% de desconto em livros e eBooks de editoras como Buzz, Rocco, Sextante e Globo

Até 35% de desconto em roupas, relógios, bolsas e mochilas de marcas como Hering, Champion e JW PEI

Até 30% de desconto em itens de maquiagem de marcas como Maybelline e Océane

Magazine Luiza

Ofertas-relâmpagos e descontos de até 80% ao longo da Semana do Consumidor

Americanas:

Descontos de até 60% para todos os clientes

Cupom de 10% off exclusivo para o aplicativo ("CESTOU10")

Parcelamentos sem juros e opções de frete grátis

Mercado Livre

Promoções relâmpagos com descontos de até 70% em uma variedade de produtos

Benefícios adicionais para clientes Meli+, incluindo frete grátis

Sephora

Descontos de até 70% em uma ampla gama de produtos de beleza

Necessaire de brinde nas compras acima de R$ 299 com o cupom "QUEROBRINDE"

Shein

Promoções de até 80% em diversos produtos, incluindo best-sellers com 40% de desconto

Pontos em dobro para compras realizadas até quinta-feira (14)

Shopee

A Shopee, marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, anuncia os integrantes do grupo "É o Tchan!" como novos embaixadores da campanha 15.3 Dia do Consumidor. Na nova campanha publicitária, o icônico grupo de axé dos anos 90 resgata sua segunda formação. Composta por Beto Jamaica, Compadre Washington, Scheila Carvalho, Sheila Mello e Jacaré, o grupo performa uma paródia de seu grande sucesso “Melô do Tchan” como um jingle animado e divertido para a nova peça.

“Um dos principais objetivos dessa parceria com o grupo 'É o Tchan!' é reforçar o compromisso local da Shopee e ressaltar a importância da cultura brasileira para a marca, unindo promoção e musicalidade, duas paixões nacionais. A campanha resgata o clima nostálgico dos anos 90 e a personalidade alegre da Shopee, convidando os brasileiros a cantar e dançar o novo jingle com a gente. Seguimos com uma comunicação voltada ao entretenimento, celebrando o Brasil em nossos comerciais de TV”, conta Rodrigo Farah, head de marca da Shopee.

Além disso, é o primeiro comercial de TV da marca com impacto zero de resíduos. Em parceria com a Musa - Coleta e Gestão de Resíduos foi possível direcionar corretamente 379 kg de materiais utilizados na produção audiovisual, o que gerou uma compensação de 312 Kgs de CO².

Olha na Shopee, Compra na Shopee

A peça criativa da campanha 15.3 Dia do Consumidor é ambientada em um cenário que remete ao pelourinho em Salvador, com casas e edifícios coloridos e repleto de referências à cidade que deu origem ao grupo. Durante o comercial, os integrantes do grupo destacam funcionalidades do aplicativo, frases e coreografias icônicas. “O refrão da música é um dos pontos altos do comercial. Os integrantes aparecem dançando a famosa coreografia do ‘Melô do Tchan’ enquanto convidam o público a aproveitar a data no app da Shopee. O videoclipe ficou contagiante”, comenta Farah.

Idealizado pelo time interno da Shopee, o comercial foi gravado no Estúdio São Paulo e cenas complementares para redes sociais no estúdio próprio do marketplace, localizado no escritório sede da empresa na cidade de São Paulo. Para Rodrigo Farah, a escolha do "É o Tchan!" traz a brasilidade da marca e enaltece sua presença em diversos momentos do cotidiano dos consumidores, com variedade de produtos e ofertas. “A Shopee tem uma personalidade feliz, simples e social, e o 'Grupo É o Tchan!' representa bem isso. Buscamos estabelecer uma conexão genuína com nosso público”, afirma.

15.3 Dia do Consumidor

No dia 15.3, serão oferecidos R$8 milhões em vouchers de desconto e até 50% OFF para produtos selecionados no app. Durante toda a campanha, haverá cupons de frete grátis mediante condições.

Enel-SP

No Mês do Consumidor, a Enel Distribuição São Paulo anuncia uma campanha exclusiva de renegociação para seus clientes. A iniciativa visa oferecer condições especiais para regularização de débitos e proporcionar uma oportunidade única de pagamento das contas atrasadas. A campanha estará vigente até o dia 31 de março e para participar é preciso que o cliente possua, pelo menos, uma fatura com mais de 180 dias de atraso.

A oferta concederá até 50% de desconto, sobre a dívida atualizada, no pagamento à vista. Os interessados podem aderir à campanha de negociação nos canais de atendimento da empresa que são: lojas, call center, cobradores, além do Feirão Limpa Nome do SERASA.

Nas lojas de atendimento da distribuidora, além do desconto, o consumidor poderá escolher o pagamento no cartão de crédito em até 21 vezes. No site da Enel, é possível visualizar as unidades que estão habilitadas para essa modalidade.

A modalidade para pagamento parcelado na conta de energia permanece disponível nas condições de 10% de entrada + 7 parcelas com juros de 1% de financiamento.

Bob's

Um discurso realizado em 15 de março de 1962, pelo presidente americano John Kennedy sobre os benefícios de uma relação íntegra entre as empresas e os consumidores, foi o pontapé para a criação do Dia do Consumidor. Desde 1983, a data é celebrada em boa parte do planeta, e o Bob’s — primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil — faz questão de celebrar com ativações e promoções exclusivas destinadas aos clientes cadastrados no programa de vantagens Bob’s Fã.

Em 2024, o Bob’s oferece descontos a partir de 30% em trios, acompanhamentos e sobremesas entre os dias 11/03 e 15/03. "O Bob’s está comprometido em oferecer a melhor experiência possível aos clientes. Isso significa oferecer produtos e serviços de qualidade, preços competitivos e ambiente de compra seguro e confiável. Para aumentar essa conexão, promovemos descontos especiais em nosso cardápio para os fãs do Bob’s e aqueles que desejam experimentar o sabor único dos nossos produtos", explica Renata Brigatti Lange, diretora de Marketing do Bob’s.

Promoção Dia do Consumidor – Bob’s

Trio Big Bob - 30% Off(sanduíche + bebida + batata frita)

Trio Bob’s Bacon de Responsa com 30% Off(sanduíche + bebida + batata frita)

Trio Double Cheese com 30% Off(sanduíche + bebida + batata frita)

Franlitos 6 + Batata Palito M + Refri Refil com 40% Off

Big Cascão Frutas Vermelhas com 30% Off

Milk Shake Frutas Vermelhas 300ml com 30% Off

Para participar, o cliente deverá baixar o aplicativo do Bob’s, disponível para todos os sistemas operacionais, fazer o cadastro e selecionar os cupons da promoção que serão entregues via delivery ou comparecer nas lojas da rede espalhadas por todo o Brasil.

E o consumidor que pedir pelo app da rede pela primeira vez, usando o cupom FGCLIENTEBOBS, ganhará frete grátis.

