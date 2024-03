Agência Brasil Lula diz que Petrobras precisa pensar em todos os brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a Petrobras precisa pensar também na população brasileira, não apenas nos acionistas. A fala desta segunda-feira (11) tem relação com as recentes polêmicas da petrolífera, que perdeu bilhões em valor de mercado após cortar parte dos dividendos pagos aos investidores.

“É muito engraçado. Às vezes, eu vejo notícias assim. ‘Petrobras cresce 30%’. ‘Petrobras bate recorde de produção de gasolina’. ‘Petrobras bateu recorde de exportação de petróleo’. ‘Petrobras bateu recorde de arrecadação’. E a gente não ganha nada com isso”, reclamou Lula, em entrevista ao SBT News.



Lula ainda declarou que, se ficar atendendo a "choradeira do mercado", não conseguirá colocar em prática suas promessas de campanha, como a redução do preço do combustível.





“Tem que pensar o investimento e em 200 milhões de brasileiros que são donos ou sócios dessa empresa. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir R$ 45 bilhões de dividendos, querer distribuir R$ 80 bilhões. E R$ 40 bilhões a mais que poderiam ter sido colocados para investimento, fazer mais pesquisa, mais navio, mais sonda… Não foi feito”, comentou o presidente da República.

“Tenho compromisso com o povo brasileiro de reduzir o preço do combustível, da gasolina, do gás de cozinha e do óleo diesel. A gente não tem por que ter preço equiparado a preço internacional. Porque somos autossuficientes na prospecção de petróleo”, acrescentou Lula, criticando a PPI, adotada pelo governo de Jair Bolsonaro (PL).

Nesta segunda-feira, Lula está em reunião com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil) para tratar do assunto com Jean Paul Prates , presidente da Petrobras. Ao todo, a empresa perdeu R$ 55,3 bilhões em mercado na última sexta-feira.