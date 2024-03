Agência Brasil Presidente Lula





Nesta segunda-feira, dia 11, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recorreu ao Twitter para ressaltar os avanços de seu governo e reiterar o compromisso contínuo de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

Em sua publicação, Lula destacou uma série de realizações, incluindo o aumento real do salário mínimo, o reajuste da merenda escolar após seis anos, a correção da tabela do imposto de renda e o significativo aumento da renda dos trabalhadores em 11,7% em 2023, o maior desde o Plano Real.

O ex-presidente enfatizou que tais conquistas representam melhorias substanciais nas condições de vida dos cidadãos brasileiros, acrescentando: "As melhorias estão em curso, e continuamos empenhados em avançar ainda mais".

O comentário de Lula foi motivado por uma matéria da Folha de São Paulo intitulada "Renda do trabalho dos brasileiros registra a maior alta desde o Plano Real", que destaca o papel das políticas implementadas durante sua gestão na melhoria do cenário econômico e no fortalecimento da renda dos trabalhadores.





Entretanto, opositores contestaram as informações veiculadas pela Folha de São Paulo, apontando para o alto déficit do governo e expressando dúvidas quanto à capacidade de zerar as contas públicas neste ano, conforme prometido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).