Agência Brasil Igualdade salarial ainda é um desafio no mercado de trabalho do Brasil

Nos últimos 10 anos, houve diminuição na disparidade salarial entre mulheres e homens. O índice de paridade salarial, que avalia essa igualdade, progrediu de 72 em 2013 para 78,7 em 2023.

Segundo o levantamento "Mulheres no Mercado de Trabalho", conduzido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com base em microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para Cibele Rosa, coordenadora do curso de Recursos Humanos da Faculdade Anhanguera, vários fatores contribuem para essa disparidade salarial demorar para encontrar equilíbrio. “Um dos principais é a discriminação de gênero e raça, que muitas vezes resulta em mulheres e pessoas de grupos étnico-raciais minoritários sendo sub-remuneradas em comparação com seus colegas masculinos e brancos”, pontua.

“As responsabilidades de cuidado, que ainda recaem desproporcionalmente sobre as mulheres, muitas vezes resultam em interrupções na carreira e oportunidades de trabalho reduzidas, afetando seus ganhos a longo prazo”, acrescenta.

O estudo também constatou o aumento na representação feminina em cargos de liderança ao longo de uma década. Os dados revelaram que a participação das mulheres nessas posições cresceu de 35,7% em 2013 para 39,1% em 2023.

Além disso, houve uma evolução no índice de empregabilidade feminina durante o mesmo período, com um aumento de 6,4%, passando de 62,6 em 2013 para 66,6 em 2023. Esses números sugerem uma progressão significativa em direção à igualdade de gênero no mercado de trabalho.

A professora destaca que mulheres e pessoas de grupos minoritários enfrentam maiores dificuldades em alcançar a segurança financeira, investir em educação e melhorar suas condições de vida.

“Isso contribui para o ciclo de pobreza e desigualdade, perpetuando a marginalização de certos grupos na sociedade”, finaliza.

Legislação

Em julho de 2023, o governo federal sancionou uma lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres e estabelece medidas para tornar os salários mais justos, aumentando a fiscalização contra a discriminação e facilitando os processos legais para garantir igualdade salarial.

Com a lei, empresas com 100 ou mais funcionários devem fornecer relatórios semestrais transparentes sobre salários e critérios de remuneração. Esses relatórios devem conter informações que permitam comparar salários e remunerações entre homens e mulheres de forma objetiva.