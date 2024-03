Lorena Amaro Juros do rotativo recuam 26,8 pontos em janeiro

Os juros médios totais cobrados no rotativo do cartão de crédito registrou uma queda de 26,8 pontos percentuais de dezembro para janeiro, segundo o Banco Central. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (8). A taxa passou de 442,1% para 415,3% ao ano.

No caso do parcelado, os juros cobrados passaram de 196,9% para 187,8% ao ano entre dezembro e janeiro. Considerando o juro total do cartão de crédito, que engloba operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 89,8% para 84,1%.

Novas regras

As novas regras começam a valer em janeiro . A mudança determina que os juros aplicados aos clientes que atrasam faturas a partir deste mês de janeiro não podem ultrapassar o dobro do valor original .

Em dezembro, o Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou a decisão de limitar os juros do rotativo, com base no texto aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A princípio, a proposta previa um prazo de 90 dias a partir da publicação da lei para que as empresas que emitem cartões apresentarem uma proposta de teto para os juros, mas não foi possível chegar a um acordo. Diante disso, o governo decidiu estipular como limite o dobro do valor original da dívida.