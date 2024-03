Antônio Cruz/Agência Brasil - 20/09/2023 30% das vagas para a Funai foram reservadas aos indígenas





O governo federal informou nesta segunda-feira (4), 9.339 indígenas se inscreveram para as vagas na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). As inscrições foram realizdas através do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido popularmente como "Enem dos Concursos".





José Celso Cardoso, secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), disse ter se surpreendido positivamente pelo grande interesse dos povos indígenas para ingressar no serviço público no país.

De todos os candidatos indígenas que efetuaram a inscrição, 6.641 deles prestarão o concurso para vagas de nível médio, enquanto os outros 2.698 se candidataram a vagas de nível superior. O concurso destinará 30% das 501 vagas para os indígenas.

"Esse é um movimento legal que não apenas reconhece a importância da inclusão dos povos originários, mas também reflete um compromisso real em garantir sua participação ativa na construção e implementação das políticas voltadas para suas comunidades”, completou o secretário.