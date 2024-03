FreePik/katemangostar MegaFeirão Serasa e Desenrola para renegociar dívidas começa nesta segunda (4); veja como acessar plataforma

A partir desta segunda-feira (4), o governo federal e a Serasa promovem o MegaFeirão Serasa e Desenrola, para a renegociação de dívidas. Endividados de todo o país podem participar da mobilização, que acontece de forma online, até o dia 28 de março.

Mais de 700 parceiros — entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras — fazem parte do mutirão nacional, que soma mais de 500 milhões em ofertas, com descontos de até 96% do Desenrola Brasil e possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, com juros de 1,99% ao mês.

As ofertas podem ser acessadas por meio das plataformas digitais do Desenrola Brasil e da Serasa.

Também haverá um evento presencial em São Paulo, no Palácio dos Correios, no centro histórico da capital, das 10h às 18h.

Saiba como participar

Para fazer a renegociação de dívidas, os interessados podem consultar um dos três canais oficiais da Serasa:

Acesse o site http://www.serasalimpanome.com.br

Baixe o App Serasa no Google Play ou na App Store

Utilize o WhatsApp (11) 99575–2096





Além disso, podem consultar o Desenrola diretamente no portal do governo federal.

Acesse www.gov.br

Selecione “Entrar com gov.br”

Digite seu CPF e clique em “Continuar” para criar ou alterar sua conta

Feito o cadastro, o cidadão deve preencher um formulário simples e seus dados serão validados na Receita Federal ou no INSS. A incrição também pode ser realizada em uma Agência do INSS ou nos postos do Senatran.

Como acessar a plataforma

Na plataforma, o usuário deve clicar na aba “negociar dívidas da faixa I com o programa Desenrola Brasil”;

Na página seguinte, clique no botão verde “iniciar”;

Em seguida, acesse “minhas dívidas”.





Vale lembrar que a faixa I inclui pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. Além disso, ela engloba as dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, e não podem ultrapassar o valor atualizado de R$ 20 mil cada (valor original de cada dívida, sem os descontos do Desenrola).





A faixa II engloba indivíduos com renda mensal de até R$ 20 mil, cujas dívidas bancárias foram inscritas em cadastros de inadimplentes entre 2019 e 2022. O programa também pode ser acessado pela plataforma própria.