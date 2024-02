Luciano Rocha Brasil lidera ranking das maiores economias da América Latina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta o Brasil como a maior economia da América Latina em 2023. Os dados são do World Economic Outlook, relatório elaborado pela entidade.

Segundo projeção do FMI, o Brasil retornou ao ranking das 10 maiores economias globais em 2023, ocupando a nona posição, superando o Canadá, cujo PIB foi estimado em US$ 2,12 trilhões.

O Brasil encabeça o ranking com 20 países, apresentando um PIB estimado em US$ 2,13 trilhões. O México segue em segundo lugar, com um PIB estimado em US$ 1,81 trilhão, enquanto a Argentina ocupa a terceira posição, com um PIB previsto de US$ 621,83 bilhões.

Confira a lista das 20 maiores economias da América Latina em 2023:

Brasil: US$ 2,13 trilhões México: US$ 1,81 trilhão Argentina: US$ 621,83 bilhões Colômbia: US$ 363,84 bilhões Chile: US$ 344,4 bilhões Peru: US$ 264,64 bilhões República Dominicana: US$ 120,63 bilhões Equador: US$ 118,69 bilhões Porto Rico: US$ 117,52 bilhões Guatemala: US$ 102,77 bilhões Venezuela: US$ 92,21 bilhões Costa Rica: US$ 85,59 bilhões Panamá: US$ 82,35 bilhões Uruguai: US$ 76,24 bilhões Bolívia: US$ 46,8 bilhões Paraguai: US$ 44,14 bilhões El Salvador: US$ 35,34 bilhões Honduras: US$ 33,99 bilhões Trinidad e Tobago: US$ 27,89 bilhões Haiti: US$ 25,99 bilhões

Banco Mundial

Em relatório divulgado no começo de janeiro, o Banco Mundial revisou a previsão de crescimento da economia brasileira em 2023 e 2024, destacando o desempenho acima do esperado na atividade ao longo de grande parte do ano passado. No entanto, houve uma leve redução na estimativa para a expansão do PIB em 2025.

A instituição estimou um crescimento de 3,1% para o PIB em 2023. Essa previsão representa um aumento significativo em relação à estimativa anterior divulgada em junho do ano passado, que apontava para uma expansão bem mais modesta, de 1,2%.

Quanto a 2024, a projeção agora indica um crescimento de 1,5%, representando um acréscimo de 0,1 ponto percentual em comparação com a estimativa anterior. Essa revisão reflete a desaceleração da atividade econômica no segundo semestre de 2023 e uma produção agrícola mais moderada neste ano.

Conforme a instituição, isso fundamenta a previsão de uma aceleração no crescimento do PIB em 2025 para 2,2%, embora a capacidade do governo para proporcionar apoio fiscal à economia seja restrita pelos esforços de ajuste nas contas públicas. Anteriormente, o Banco Mundial esperava uma expansão de 2,4% para o PIB brasileiro no próximo ano.