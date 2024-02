Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mega-sena

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2688 da Mega-Sena , com sorteio realizado nesta quinta-feira (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 12-17-33-41-46-54 .

Desta forma, segundo a Caixa Econômica Federal, a premiação sobe de R$ 51 milhões para R$ 58 milhões. O próximo sorteio será realizado neste sábado (17).

A Caixa informou que 108 apostadores ficaram no "quase" e acertaram cinco dezenas. Cada um deles receberá R$ 34.625,31. Já outros 6.720 jogos fizeram a quadra e terão direito a R$ 794,26 cada.

O valor de uma aposta simples é de R$ 5. O apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis.