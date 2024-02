Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mega-sena acumulou mais uma vez

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quinta-feira (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo, o sorteio do concurso 2686 da Mega-Sena , com prêmio de R$ 37.451.429,00 milhões.



Os números sorteados foram: 06-12-20-41-43-59 . Segundo a Caixa, nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Este é o terceiro concurso seguido que o prêmio máximo acumula.

Desta forma, o prêmio acumulado vai a R$ 44 milhões . O próximo sorteio está marcado para acontecer no sábado (10), novamente na capital paulista.





De acordo com a Caixa, 56 apostas acertaram cinco dezenas; cada uma vai receber R$ 52.029,49. Já outros 3.301 apostadores acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 1.260,93 cada.

Mega-Sena

O valor de uma aposta simples é de R$ 5. O apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis.