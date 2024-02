Ivonete Dainese O valor é um recorde para o primeiro mês do ano





O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou nesta quarta-feira (7) que a balança comercial registrou um superávit de US$ 6,52 bilhões no primeiro mês do ano, um recorde para janeiro , que tem uma série histórica desde 1989. Chama-se superávit quando há mais exportações do que importações no país.

Houve um aumento de 185% em relação a janeiro de 2023, quando o superávit havia atingido US$ 2,28 bilhões. Já no que diz respeito ao ano inteiro, ano passado registrou um superávit de US$ 98,8 bilhões , um recorde também. O maior valor registrado para o mês de janeiro havia sido em 2014, qundo o saldo positivou em US$ 4,5 bilhões.











Valores de importação e exportação

• Exportações: US$ 27,01 bilhões

• Importações: US$ 20,48 bilhões



Principais países, órgãos e associações compradoras

• China e Macau (US$ 7,88 bi)

• EUA (US$ 3,43 bi)

• União Europeia (US$ 3 bi)

• Associação de Nações do Sudeste Asiático (US$ 2,93 bi)

• Mercosul (US$ 1,24 bi)



Principais exportações

• Óleos brutos de petróleo (US$ 4,8 bi)

• Minério de ferro (US$ 2,85 bi)

• Açúcares e melaços: (US$ 1,69 bi)

• Soja (US$ 1,46 bi)

• Combustíveis (US$ 1,24 bi)