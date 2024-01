Ivonete Dainese Brasil registra superávit de US$ 2,2 bi na primeira semana de 2024

Conforme os dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira (8), na primeira semana de janeiro a balança comercial brasileira apresentou um superávit de US$ 2,22 bilhões.

Esse resultado foi alcançado com exportações totalizando US$ 6,154 bilhões e importações atingindo US$ 3,937 bilhões. O superávit é o resultado do valor exportado pelo Brasil superior ao valor das importações. Do contrário, se as importações forem maiores, é registrado déficit na balança comercial.

Até a primeira semana do mês, a média diária das exportações apresentou um aumento de 48,5% em comparação com o mesmo período de 2022 , com crescimento de US$ 87,49 milhões (54,3%) em Agropecuária; elevação de US$ 205,69 milhões (85,1%) na Indústria Extrativa; e aumento de US$ 207,25 milhões (33,0%) nos produtos da Indústria de Transformação.

Enquanto isso, as importações registraram um aumento de 5,6% no período, considerando a média diária, com acréscimo de US$ 0,16 milhões (0,7%) em Agropecuária; uma redução de US$ 26,13 milhões (-35,1%) na Indústria Extrativa; e um aumento de US$ 81,12 milhões (9,8%) nos produtos da Indústria de Transformação.

2023

O Brasil registrou superávit recorde de US$ 98,8 bilhões em 2023. Os dados foram divulgados na última semana, e é o maior da série histórica, registrada desde 1989. O saldo positivo superou o de 2022 em 60,6%, quando o Brasil registrou superávit de US$ 61,5 bilhões.