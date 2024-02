Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/08/2023 Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

A ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, contestou nesta segunda-feira (5) as críticas sobre a falta de conteúdos de Língua Portuguesa nas provas do Concurso Nacional Unificado, conhecido como "Enem dos concursos" .

Em conversa com jornalistas, Dweck mencionou a politização do tema após receber críticas da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que alegou a ausência do português no conteúdo programático do concurso público.

"A prova discursiva tem 50% da nota avaliando o português; os outros 50% são sobre o conteúdo específico abordado. E a prova toda trata de interpretação de texto e análise formal do português na parte escrita", disse a ministra.

Ela também explicou que a avaliação gramatical e interpretação de texto estão integradas em outras áreas do conteúdo programático.

O lançamento do edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) levou os cursinhos a correr para contratar professores e adaptar material para os candidatos. Não haverá uma prova específica de Língua Portuguesa, mas conteúdos sobre Ética e Diversidade serão incluídos.

As salas de aula estão se enchendo com a alta procura, mas muitos preferem usar tecnologia para acompanhar o conteúdo à distância e acelerar a preparação para o que é chamado de "Enem dos Concursos". A demanda já é evidente com mais de 1,5 milhão de candidatos inscritos até o último balanço.

Como será a prova

O governo planeja as provas do concurso unificado inspiradas no Enem. Elas ocorrerão no dia 5 de maio, divididas em dois períodos:

Pela manhã (2h30 de prova):

Para nível superior: 20 questões de conhecimentos gerais + prova discursiva sobre conhecimentos específicos.

Para nível médio: 20 questões objetivas + redação.

À tarde (3h30 de prova):

Para nível superior: 50 questões objetivas de conhecimentos específicos.

Para nível médio: 40 questões objetivas.

Essas avaliações são classificatórias e eliminatórias, representando a 1ª fase da primeira etapa do concurso unificado, com validade de 12 meses.

As fases adicionais incluem:

Avaliação biopsicossocial para reserva de vagas de pessoas com deficiência.

Verificação da condição declarada para pessoas negras.

Verificação documental complementar para indígenas.

Além disso, para alguns cargos, haverá uma segunda etapa de avaliação de títulos.

Cronograma