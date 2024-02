Agência Brasil Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou nesta segunda-feira (5) que pretende revisar ao longo deste ano os dados de 7 milhões de famílias que fazem parte do programa Bolsa Família . A maior parte delas, porque está com os registros sem atualização há mais de 24 meses.

O objetivo do governo é evitar que pessoas recebam o benefício de forma irregular e garantir que quem precisa tenha acesso. Desde o ano passado, o Bolsa Família passa por um processo de revisão cadastral, assim como o Cadastro Único (CadÚnico).

Esses 7 milhões de beneficiários vão passar por revisão em 2024 devido a diferentes motivos, como dados desatualizados, inconsistências na renda declarada e divergências nas informações do CadÚnico.

O programa Bolsa Família tem critérios claros para quem pode receber o benefício, como renda per capita familiar de no máximo R$ 218 e inscrição no CadÚnico com dados atualizados conforme o calendário estabelecido pelo governo.

No ano passado, a revisão cadastral do Bolsa Família resultou na exclusão de 1,7 milhão de famílias unipessoais que recebiam o benefício de forma irregular. Famílias unipessoais são aquelas formadas por apenas uma pessoa e, embora possam receber o Bolsa Família, o beneficiário não pode dividir a casa com outras pessoas.

Antes da revisão, em dezembro de 2022, 5,88 milhões de famílias unipessoais recebiam o pagamento. Após o processo de revisão, esse número caiu para 4,15 milhões.

As famílias que estão na Ação de Qualificação Cadastral devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a gestão municipal do Cadastro Único para atualizar seus dados. Algumas precisarão que a atualização seja realizada no domicílio.