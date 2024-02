Divulgação/Volkswagen Fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP)





A Volkswagen do Brasil anunciou na noite de ontem (1) um significativo investimento de R$ 16 bilhões em suas quatro fábricas no país até o ano de 2028. Inicialmente programado em R$ 7 bilhões entre 2022 e 2026, a montadora revelou um aporte adicional de R$ 9 bilhões entre 2026 e 2028, destinado às unidades de São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP), São Carlos (SP) e São José dos Pinhais (PR).

O montante contempla a produção de 16 novos veículos, abrangendo modelos híbridos, 100% elétricos e "total flex". A Volkswagen destacou que parte do investimento será direcionada para "projetos inovadores" com foco em descarbonização.





Na primeira fase do investimento, a Volks planeja desenvolver e fabricar quatro veículos inéditos, incluindo uma pick-up. Além dos novos automóveis, a montadora também se comprometeu a desenvolver um novo motor para veículos híbridos, assim como uma plataforma "inovadora, tecnológica, flexível e sustentável".

A empresa ressaltou ainda que esses novos modelos serão cruciais para impulsionar a estratégia de descarbonização da marca na América do Sul, representando um passo significativo em direção à sustentabilidade.

Apesar de poucos detalhes terem sido divulgados sobre os novos veículos, um acordo coletivo anteriormente firmado entre a Volkswagen e o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté sugere a fabricação de um SUV na unidade, juntamente com a criação de mais de 130 vagas de emprego e estabilidade nos contratos de trabalho dos funcionários até 2028, último ano do investimento anunciado ontem.