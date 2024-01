Redação Companhia Gol





A Gol Linhas Aéreas recebeu uma decisão favorável da justiça de Nova York para acessar um financiamento de até US$ 950 milhões como parte de sua ação de recuperação judicial iniciada na semana passada nos Estados Unidos.

Credores da Abra, holding que controla a Gol e a companhia aérea colombiana Avianca, foram os responsáveis por intermediar o pedido de empréstimo para a companhia área.

De acordo com os termos do financiamento, a Gol receberá uma parcela inicial de US$ 350 milhões. Posteriormente, ao final do processo de recuperação, receberá mais US$ 150 milhões. Contudo, os restantes US$ 450 milhões só serão liberados mediante o cumprimento de determinadas condições por parte da Gol.

Esses recursos serão direcionados para a quitação de salários e para pagar compromissos com parceiros de negócios e fornecedores, representando um alívio financeiro importante para a companhia aérea em meio ao processo de reestruturação.

A aprovação deste empréstimo representa um avanço significativo para a Gol no contexto de sua recuperação judicial nos Estados Unidos, fornecendo os meios necessários para enfrentar desafios financeiros e garantir a continuidade de suas operações.





“A Gol buscará aprovação final para acessar integralmente o financiamento em audiência que será realizada nas próximas semanas. Enquanto isso, a Gol terá acesso imediato à parcela disponibilizada da nova liquidez”, diz trecho da nota da empresa.