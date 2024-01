Reprodução Empresa Gol





A companhia aérea Gol anunciou a entrada com um processo de pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, com o intuito de fortalecer sua posição financeira e assegurar sua sustentabilidade a longo prazo. O pedido foi formalizado no Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, utilizando o mecanismo conhecido como "chapter 11".

Como parte desse processo, a Gol obteve um compromisso significativo de financiamento no valor de US$ 950 milhões por parte dos credores do grupo Abra. Contudo, esse acordo está sujeito à aprovação judicial, que deverá ocorrer nos próximos passos do processo.

O objetivo principal da recuperação judicial é reestruturar as finanças de curto prazo da empresa e fortalecer sua estrutura de capital, visando garantir sua viabilidade econômica e operacional a longo prazo.

Em meio a esse contexto, a Gol assegurou que suas operações de transporte aéreo serão mantidas sem interrupções. Isso inclui voos de passageiros e cargas, programas de fidelidade e acordos comerciais.

Além disso, a empresa afirmou que continuará honrando seus compromissos com funcionários, pagando salários e benefícios, bem como cumprindo obrigações com parceiros comerciais e fornecedores.





O CEO da Gol expressou confiança nas medidas adotadas, afirmando que permitirão à empresa continuar oferecendo tarifas acessíveis e experiências de viagem excepcionais aos seus clientes.

“A Companhia buscará acesso a esse financiamento como parte da audiência do primeiro dia com o Tribunal dos EUA, prevista para os próximos dias. O financiamento está sujeito à aprovação judicial e, juntamente com o caixa gerado pelas operações em curso, fornecerá liquidez substancial para apoiar as operações, que seguem normalmente, durante o processo de reestruturação financeira”, diz a nota.