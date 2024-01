Reprodução/Fundação Abrinq Entre os 2,5 mil crianças e adolescentes resgatados, 1.923 são meninos e 641 meninas

A Auditoria Fiscal do Trabalho resgatou cerca de 2.564 crianças e adolescentes de situações de trabalho infantil em 2023. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Entre os resgatados, 1.923 são meninos e 641 meninas. O Mato Grosso do Sul foi o estado com maior número de casos, cerca de 372, seguido por Minas Gerais com 326.

A maior parte das crianças resgatadas trabalhavam na construção civil, venda de bebidas alcoólicas, coleta de lixo, oficinas mecânicas e comércio ambulante.

As crianças e adolescentes resgatados foram encaminhados para a rede de proteção à criança e ao adolescente que promovem a inclusão em políticas públicas de proteção social. Os responsáveis pela exploração foram multados e tiveram que pagar os direitos devidos aos menores.

O número de resgates revelam, no entanto, um cenário de crescimento de casos de trabalho infantil. Na pesquisa “Trabalho de Crianças e Adolescentes" da Pnad Contínua, divulgada em 2023, foi revelado que 1,9 milhão de crianças e adolescentes no Brasil estavam sob condição de exploração do trabalho.

Denuncie

Ao presenciar uma situação de trabalho infantil, denuncie ao Conselho Tutelar de sua cidade, à Delegacia Regional do Trabalho, às secretarias de Assistência Social ou ao Ministério Público do Trabalho.