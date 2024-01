Wikimedia Commons estudo do Itaú Unibanco analisou o comportamento de consumo dos brasileiros em 2023

Um estudo realizado pelo Itaú Unibanco analisou o comportamento de consumo dos brasileiros em 2023, levando em consideração as transações realizadas com cartões de crédito, débito e as compras com Pix feitas pelos próprios clientes.

De acordo com o levantamento, o setor com mais transações em 2023 foi o de alimentação, com 26% do total. Em seguida estão as compras em mercados (16%), locomoção e transporte (8%), postos de combustível (7%), profissionais e autônomos (7%) e, por fim, o setor de drogaria e cosméticos (6%).

Com alta de 28% no valor total gasto pelos brasileiros e 16% na quantidade de transações, o setor de turismo também se mostrou aquecido em 2023. No âmbito nacional, o Pix ainda não é um dos recursos mais usados para pagamento (16%) das transações, mas ainda registrou um crescimento considerável (59%) se comparado às taxas de 2022.

No âmbito internacional, o aumento foi parecido: 29% no total gasto em viagens fora do país, e de 26% nas transações, considerando as compras feitas com cartão de crédito.

Setores com maior crescimento em 2023

Entre os setores que demonstraram um crescimento considerável, o de Inteligência Artificial (IA) é um dos que mais se destacam: segundo o levantamento, o total gasto no crédito com as versões pagas das principais ferramentas disponíveis de IA teve um aumento de 205% em 2023, com crescimento de 642% na quantidade transacionada – e um tíquete médio de R$ 175.

O investimento em terapias, psicólogos e psiquiatras também cresceu de maneira relevante em 2023. De acordo com o estudo, a alta foi de 72% no valor transacionado e de 54% na quantidade de transações, na comparação com 2022, considerando cartões de crédito e Pix.

O cuidado com os bichinhos se mostrou uma parte relevante do orçamento dos clientes analisados pelo banco: os gastos com hotéis e creches para animais, veterinários e pet shops aumentaram cerca de 20% em 2023, com alta de 8% na quantidade de transações. O crédito ainda representa a maioria dos pagamentos (82%), mas o Pix vem ganhando espaço, com 18% do total.

As ondas de calor que atingiram o Brasil no ano passado levaram a um aumento de 40% em 2023, com alta de 26% nas transações realizadas.

Além disso, o gasto com prestadores de serviço também aumentou em relação a 2022. O setor que teve maior alta no número de transações foi o de profissionais autônomos (36%), seguido de cultura, esporte e lazer (24%). Educação aparece em seguida (23) e locomoção e transporte (21%).

Quem mais faz Pix?

O levantamento do Itaú mostrou que o uso da modalidade de pagamento Pix para compras de bens e serviços praticamente dobrou em 2023, em comparação a 2022. A pesquisa averiguou que houve um aumento de 99% nas compras via Pix no ano passado– considerando as transferências feitas de CPF para CNPJ. Do ponto de vista de valor transacionado, houve um crescimento de 55% no tíquete médio, que atingiu R$ 313

O estudo do Itaú também avaliou o comportamento geracional em relação ao Pix. São os millenials - os nascidos entre 1982 e 1994 - que mais usaram a modalidade para a compra de bens e serviços em 2023: 51% das compras feitas por essa faixa etária foram realizadas via Pix. Confira o ranking na íntegra:

1. Millenials (1982 - 1994): 51%;

2. Geração X (1965 - 1981): 26%;

3. Babyboomers (1945 - 1964): 17%;

4. Geração Z: (1995 - 2010): 6%.

“O Pix tem ocupado cada vez mais espaço na vida dos brasileiros, com um papel complementar ao dos cartões de crédito e débito nas relações de consumo", diz Moisés Nascimento, diretor do Itaú Unibanco, em nota sobre o levantamento.