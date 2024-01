Reprodução Globoplay 'BBB 24': Brothers fazem roda no gramado e cantam

O BBB 24 já está rolando! A 24ª edição do Big Brother Brasil estreou na TV Globo em 8 de janeiro, com 26 participantes na corrida pelo prêmio que pode superar até R$ 3 milhões.

O prêmio do BBB, mesmo com aumento nas últimas edições, está defasado se comparado a edições anteriores. Ao longo de doze anos, o prêmio ficou congelado, perdendo poder de compra para a inflação. Se pagarem o valor máximo, o prêmio do BBB 24 ainda fica abaixo do que Marcelo Dourado levou em 2010, ajustando para os valores de hoje.

A Globo ainda não explicou detalhadamente como o valor final será definido, apenas informou que o montante pode chegar a R$ 3 milhões. No ano passado, o prêmio começou em R$ 1,5 milhão, mas foi crescendo conforme os participantes acertavam quem ia para o paredão. No fim, a médica Amanda Meirelles foi a campeã e embolsou R$ 2,88 milhões, o maior prêmio da história do BBB em valores nominais.

Quanto renderia o prêmio investido?

E se a grana do BBB fosse investida no Tesouro Direto? Segundo a simulação, se os R$ 3 milhões fossem colocados no Tesouro Selic , teriam um retorno de R$ 21.799 em um mês, R$ 137.080 em 6 meses e R$ 290.810 em 1 ano. Se deixassem lá por mais tempo, seriam cerca de R$ 634.450 em 2 anos e R$ 1,89 milhão em 5 anos.

Já no Tesouro Prefixado, estimando um rendimento de 10% ao ano, teriam um retorno de R$ 18.539 em um mês, R$ 117.140 em 6 meses e R$ 247.500 em 1 ano. Em 2 anos, seriam R$ 535.500, e em 5 anos, R$ 1,55 milhão.

No Tesouro IPCA+, com uma média de 8% ao ano, teriam R$ 14.959 em um mês, R$ 94.150 em 6 meses, R$ 198.000 em 1 ano, R$ 424.320 em 2 anos e R$ 1,19 milhão em 5 anos.

Se o ganhador do BBB 24 preferir um CDB pós-fixado, com rendimento de 100% do CDI, o retorno estimado seria de R$ 21.449 em um mês, R$ 135.940 em 6 meses, R$ 288.330 em 1 ano, R$ 628.750 em 2 anos e R$ 1,87 milhão em 5 anos.

Agora, se quiser arriscar nas ações, o ETF BOVA11 (que acompanha o Ibovespa) teve uma valorização de 21,86% nos últimos 12 meses. Levando isso em conta, em um mês, teriam R$ 42.359, em 6 meses, R$ 264.900, e em 1 ano, mais R$ 557.430.

A poupança , bem conhecida pela sua simplicidade e baixo risco, renderia um ganho líquido em um mês de R$ 17.751,00.

Já investindo em LCI ou LCA , teriam um ganho líquido em um mês de R$ 23.698,97. Por fim, um fundo DI, considerado mais conservador, renderia R$ 23.698,97 em um mês.