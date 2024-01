Reprodução Globoplay 'BBB 24': Brothers fazem roda no gramado e cantam

O prêmio do Big Brother Brasil de 2024 pode atingir até R$ 3 milhões, o maior valor nominal da história. Apesar do aumento em relação ao ano passado, o poder de compra real será inferior ao de 2010.

O valor do prêmio ainda está defasado, mesmo com os aumentos nas últimas edições. A Globo congelou o valor por 12 anos, e, apesar do aumento, o poder de compra será menor que o prêmio de Marcelo Dourado.

A perda no poder de compra ocorre devido à acumulação da inflação ao longo dos anos. Corrigido pelo IPCA, o prêmio de 2005 seria semelhante ao atual, totalizando R$ 2,8 milhões.

Apesar de edições anteriores terem apresentado defasagem maior, a quantia ainda não corresponde à valorização real esperada. O valor real do prêmio deveria ser de R$ 3,3 milhões.

Veja o histórico de premiações:

2002 a 2004: R$ 500 mil

2005 a 2009: R$ 1 milhão

2010 a 2022: R$ 1,5 milhão

2023: R$ 2,88 milhões

2024: R$ 3 milhões

Como funciona a premiação

O valor final do prêmio do BBB 24, semelhante à edição passada, pode variar conforme os ganhos nas dinâmicas dentro da casa.

Na última edição, Amanda Meirelles ganhou R$ 2,88 milhões. Em 2023, o prêmio começou com os conhecidos R$ 1,5 milhão, mas a patrocinadora adicionou semanalmente um bônus ao montante. Além disso, os participantes recebiam de R$ 20 a R$ 30 mil por cada palpite correto sobre o eliminado da semana.

Após a formação do paredão, o apresentador escolhia três participantes para dar palpites sobre o eliminado. O prêmio aumentava conforme o número de acertos.