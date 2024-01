FreePik Pesquisa de Davos indica que Economia global deve sofrer em 2024

Conforme indicado por uma pesquisa realizada entre economistas do Fórum Econômico Mundial , a perspectiva para 2024 aponta para um enfraquecimento nas condições econômicas globais. O levantamento, realizado anualmente antes da reunião anual em Davos, que começa nesta segunda-feira (15), envolveu mais de 60 economistas-chefes dos setores público e privado em todo o mundo.

Aproximadamente 56% dos entrevistados esperam um enfraquecimento nas condições econômicas globais este ano , revelando uma significativa disparidade regional. Embora a maioria antecipe um crescimento moderado ou mais robusto na China e nos Estados Unidos, há um consenso generalizado de que a Europa experimentará apenas um crescimento fraco ou muito fraco.

De acordo com as declarações de bancos centrais globais, que indicam que as taxas de juros atingiram seu ponto máximo, 70% dos entrevistados esperam um afrouxamento nas condições financeiras. Essa perspectiva surge à medida que a inflação diminui e a pressão atual nos mercados de trabalho perde intensidade, refletindo as análises dos especialistas sobre a tendência econômica.

Mais de 2.800 participantes estão previstos para o evento de cinco dias. Dentre eles, estão mais de 60 chefes de estado e de governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não planeja participar do evento este ano, mantendo a mesma decisão tomada em 2023.

Líderes como Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen e Li Qiang participarão da reunião. O presidente argentino, Javier Milei, também deve comparecer. Antony Blinken representará os EUA, juntamente com Isaac Herzog, presidente israelense, e Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, primeiro-ministro do Catar. A discussão abordará maneiras de encerrar o conflito em Gaza e evitar uma nova escalada.