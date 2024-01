Divulgação Refinaria de Mataripe, antiga Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na Bahia

Nesta segunda-feira (08), a Petrobras reabriu as inscrições para o concurso público que pretende preencher 6.412 vagas. As oportunidades são para pessoas com nível técnico em sete estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.



As inscrições devem ser feitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) . O formulário de inscrição está aberto até o dia 31 de janeiro, às 18h, no horário de Brasília.

Além do formulário, o participante deverá pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 62,79 até o dia 21 de fevereiro. Há condições especiais a doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico, que os isenta de pagar a taxa.

Os candidatos passarão por provas objetivas com caráter eliminatório. Segundo o calendário, elas estão previstas para ocorrerem no dia 24 de março.

As inscrições estavam suspensas desde o dia 3 de janeiro. Segundo o comunicado publicado no Diário Oficial, a decisão foi tomada para que fosse ampliado o número de cidades de aplicação da prova. Com a atualização, o número passou de 19 para 35 cidades.

A decisão faz com que o local da prova não esteja vinculado ao polo de trabalho escolhido na inscrição.

Segundo o comunicado emitido pela Petrobras, as inscrições e pagamento das taxas antes da suspensão continuam válidos. Entretanto, com a reabertura do processo seletivo, há a possibilidade de mudar o local da prova, o polo de trabalho, o atendimento especializado no dia da prova e o sistema de concorrência.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, explicou que a ampliação dos locais de aplicação foi um pedido dos candidatos e visa democratizar o acesso às vagas.

Com a atualização, as cidades onde as provas serão aplicadas são:

Rio Branco/AC;

Maceió/AL;

Manaus/AM;

Salvador/BA;

Fortaleza/CE;

Brasília/DF;

Vitória/ES;

Goiânia/GO;

São Luís/MA;

Belo Horizonte/MG;

Betim/MG;

Campo Grande/MS;

Belém/PA;

João Pessoa/PB;

Ipojuca/PE;

Recife/PE;

Curitiba/PR;

Araucária/PR;

Duque de Caxias/RJ;

Itaboraí/RJ;

Macaé/RJ;

Rio de Janeiro/RJ;

Natal/RN;

Porto Alegre/RS;

Canoas/RS;

Florianópolis/SC;

Aracaju/SE;

Campinas/SP;

Cubatão/SP;

Mauá/SP;

Paulínia/SP;

Santos/SP;

São José dos Campos/SP;

São Paulo/SP;

Palmas/TO.

Das oportunidades ofertadas, 916 vagas são para início imediato e outras 5.496 para a formação de cadastro reserva. O salário mínimo ofertado é de R$ 5.878,82, não sendo exigido experiência prévia.

Dentre as oportunidades, estão cargos como enfermagem do trabalho, logística de transporte, química de petróleo e segurança do trabalho.

No edital é explicitado que 20% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência e 20% para pessoas autodeclaradas negras.

O processo seletivo tem validade de 18 meses a contar da data da publicação do edital de homologação dos resultados. Esse período poderá ser prorrogado uma única vez, sendo definido pela Petrobras.