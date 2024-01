Agência Brasil/Rafa Neddermeyer Ministério da Pesca é autorizado a abrir concurso público

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) foi autorizado a realizar concurso público para a contratação de 264 temporários em cargos de nível superior, que atuarão no atendimento das demandas administrativas, judiciais e gerenciais relacionadas ao setor pesqueiro no país. Os selecionados serão contratados por quatro anos, prorrogáveis por mais um.



A autorização para o processo seletivo foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (2), em portaria conjunta do MPA com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

As vagas são para as áreas de:

Engenharia da pesca, oceanografia e biologia - 73 vagas

Direito - 16 vagas

Economia - 8 vagas

Contabilidade - 2 vagas

Tecnologia da informação - 17 vagas

Jornalismo - 7 vagas

Marketing - 1 vaga

Estatística e matemática - 4 vagas

Administração e gestão pública - 20 vagas

Recursos humanos - 7 vagas

Assistência social e sociologia - 6 vagas

Design gráfico - 2 vagas

Engenharia civil - 3 vagas

Arquitetura - 1 vaga

Qualquer formação de nível superior - 97 vagas

A remuneração inicial dos concursados será divulgada posteriormente pelo MPA e o edital com o cronograma e a banca responsável pelo processo seletivo deverá ser divulgado em no máximo seis meses. O concurso deverá prever a reserva de vagas conforme previsto nas leis.