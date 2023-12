Fernando Frazão/Agência Brasil Concurso da Petrobras tem inscrições abertas

As inscrições para o concurso da Petrobras foram abertas nesta quinta-feira (28). Ao todo, são 6.412 vagas disponíveis com salário inicial de R$ 5.878,82.



O processo seletivo vai escolher profissionais para atuar em cargos como enfermagem do trabalho, logística de transportes, química de petróleo e segurança do trabalho. As vagas estão distribuídas dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

Do total de vagas, 916 são para início imediato e 5.496 são para formação de cadastro reserva.

Pela primeira vez na história da Petrobras, o concurso tem 20% das vagas reservadas para pessoas com deficiência, taxa bastante acima dos 5% exigidos por lei. Também há a reserva de 20% das vagas para candidatos negros.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2024 no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e a taxa é de R$ 62,79. Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e pessoas inscritas no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa.



O processo seletivo contará com provas objetivas, que estão previstas para serem realizadas no dia 24 de março em cidades onde a Petrobras atua. O resultado final deve ser divulgado em junho.