Foto: Alejandro Pagni/AFP via Getty Images Javier Milei durante eleição do Boca Jrs

A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, confirmou nesta terça-feira (19) o desejo do governo de Javier Milei de concluir positivamente as negociações sobre o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE).

A declaração foi dada durante uma reunião em Buenos Aires entre uma delegação do Parlamento Europeu para as relações com o Mercosul, liderado pelo eurodeputado Jordi Cañas.

"Mondino ressaltou o desejo do nosso país de avançar para a conclusão das negociações do Acordo de Parceria Estratégica UE-Mercosul e acrescentou que este tipo de instrumento ajuda a consolidar o próprio Mercosul como bloco", diz o governo argentino em nota.

Cañas, por sua vez, enfatizou a "necessidade de fortalecer as relações bilaterais e regionais, incluindo a finalização do acordo UE-Mercosul" que constitui "uma plataforma que nos permite avançar em objetivos comuns".

A posição do governo Milei, que tomou posse há uma semana, inverte a do governo cessante de Alberto Fernández que, na última cúpula do Mercosul, em 6 de dezembro, no Rio de Janeiro, expôs a perspectiva da iminente assinatura do acordo por considerá-lo "desfavorável ao desenvolvimento da região".

A agenda da delegação europeia em Buenos Aires continua com reuniões com legisladores, o Ministério da Economia, autoridades provinciais e representantes do setor produtivo.