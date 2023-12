Marcello Casal Jr/Agência Brasil Fachada do Banco Central do Brasil

O Banco Central (BC) divulgou nesta terça-feira (19) a Ata do Copom (Comitê de Política Monetária) referente à reunião que resultou na redução da Selic em 0,50 ponto percentual, de 12,25% para 11,75% , na última semana. O texto mostra que a instituição prevê seguir o ciclo de redução da taxa de juros.

Segundo o documento, a queda gradual de meio ponto percentual é considerada "apropriada" para os próximos cortes de juros. Isso sugere, para o mercado financeiro, a expectativa de, pelo menos, mais alguns cortes de 0,50 ponto percentual.

"Confirmado o cenário previsto, os membros do Comitê preveem, de forma unânime, a continuidade da redução na mesma magnitude nas próximas reuniões, considerando este como o ritmo adequado para manter a política monetária contracionista, essencial para o processo de desinflação", mencionou o Copom na Ata.

Esta é a menor taxa de juros desde março de 2022, representando a quarta redução consecutiva da Selic, que iniciou a queda a partir do patamar de 13,75% ao ano, a partir da reunião de agosto. A decisão foi tomada de forma unânime.

O Comitê de Política Monetária (Copom), composto pelos diretores do BC, se reúne a cada 45 dias. A reunião cuja ata foi divulgada hoje foi a última de 2023.

Cenário externo mais favorável

O Banco Central destacou a melhoria do panorama externo, considerado "menos adverso" em comparação à reunião anterior.

"O Comitê avalia que a situação internacional se apresenta menos desafiadora do que na reunião anterior. Os dados mais recentes, embora preliminares, indicam um arrefecimento no crescimento e uma redução das pressões inflacionárias em alguns países, especialmente nos setores de bens industriais e commodities energéticas. Diante disso, vários membros do Copom perceberam um aumento na probabilidade de uma aterrissagem suave nos Estados Unidos."

Entretanto, o BC ressalta a necessidade de uma "postura cautelosa" para economias emergentes, como o Brasil, na condução da política monetária.

"O Comitê reafirmou a avaliação, dada a recente volatilidade e a incerteza no cenário internacional, de que é apropriado adotar uma abordagem cautelosa, principalmente em países emergentes. Adicionalmente, o Comitê continuará monitorando os diversos indicadores da economia global e seus impactos na economia doméstica."

Alerta sobre a situação fiscal

O Banco Central também enfatizou em dois trechos da ata a importância de o governo manter a disciplina fiscal, sob o risco de o país observar um aumento na chamada "taxa neutra de juros". Isso poderia resultar em um encerramento mais precoce do ciclo de cortes da Selic pelo BC.

"O Comitê reiterou a visão de que a redução no comprometimento com reformas estruturais e a disciplina fiscal, o aumento do crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilidade da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com consequências adversas para a eficácia da política monetária e, portanto, para o custo de desinflação em termos de atividade", mencionou o BC.

Em outro trecho, reforçou a importância da política fiscal para controlar as projeções de inflação:

"No que diz respeito ao cenário fiscal, considerando a importância da realização das metas fiscais já estabelecidas para ancorar as expectativas de inflação e, consequentemente, orientar a condução da política monetária, o Comitê reafirma a necessidade de perseguir essas metas de maneira firme."

Projeções de longo prazo fora do esperado

A política monetária tem refletido a queda da inflação medida pelo IBGE, mas as projeções de longo prazo, ainda acima da meta, têm sido um dos fatores que impedem uma aceleração nos cortes de juros. O BC tem apontado uma "desancoragem" das expectativas, razão pela qual permanece cauteloso ao considerar uma aceleração no ritmo dos cortes, para 0,75 ponto.

"As projeções de inflação continuam desalinhadas e são motivo de preocupação. O Comitê considera que a redução dessas expectativas demanda uma atuação firme da autoridade monetária, bem como a contínua consolidação da credibilidade e reputação das instituições e dos arcabouços fiscal e monetário que compõem a política econômica brasileira."

Desde o início do ano, a projeção de inflação para 2023 caiu de 5,3% para 4,5%, ficando dentro da margem de tolerância da meta, que é de 3,25% com uma margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Entretanto, para 2024, houve uma ligeira piora, de 3,62% para 3,92%, também dentro da meta, e para os anos subsequentes a projeção está em 3,5%, em comparação a um centro de meta de 3%. Por esse motivo, o BC menciona uma "desancoragem".

"A ausência de alinhamento das expectativas de inflação para prazos mais longos continua desde a última reunião do Copom", observou o BC.

Das 16 capitais pesquisadas pelo IBGE, metade já registra inflação dentro da meta: Rio de Janeiro (3,97%), Campo Grande (4,71%), Goiânia (3,94%), Fortaleza (4,64%), Curitiba (4,69%), Salvador (4,01%), Recife (3,86%) e São Luís (2,28%).

De acordo com as projeções do Boletim Focus, a expectativa é que a Selic termine o ano de 2024 em 9,25%. Na semana passada, o IPCA de novembro, divulgado pelo IBGE, registrou 0,28%, abaixo dos 0,41% do mesmo mês do ano anterior. Com isso, a taxa acumulada em 12 meses caiu de 4,82% para 4,68%, já dentro do intervalo de tolerância da meta.

Um fator decisivo para o início do ciclo de cortes foi a manutenção da meta de inflação para 2026 em 3%, anunciada em junho deste ano. A partir dessa perspectiva, o BC iniciou os cortes na reunião subsequente, em agosto.

Auxílio do BC americano

Na semana passada, o Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, manteve a taxa de juros inalterada, no intervalo entre 5% e 5,25%. O comunicado do banco foi considerado mais "ameno" do que o previsto pelo mercado, o que favorecerá a condução da política monetária no Brasil.

Quanto mais cedo os juros caírem lá, mais confortável fica o BC brasileiro em reduzir a Selic aqui. Isso é decorrente do chamado "diferencial de juros". Se a taxa por aqui se mantiver significativamente mais alta do que nos EUA, dólares virão para o Brasil em busca de maior rentabilidade, fortalecendo o real e auxiliando no combate à inflação.