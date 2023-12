Agência Senado Fachada do Edifício Sede do INSS

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber os benefícios referentes ao mês de dezembro no dia 21 para os benefícios de até 01 salário mínimo. Já para os repasses cujos valores ultrapassam 01 salário mínimo, os pagamentos estão marcados para começar em 02 de janeiro.

Segundo a Previdência Social, mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas devem receber o benefício em 2023.



A ordem de pagamentos segue o número final do benefício (NF), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 - 9. É preciso considerar o penúltimo algarismo, ou seja, o que vem antes do dígito. Segundo o instituto, são mais de 36 milhões de segurados para receber algum benefício do INSS, que inclui aposentadorias, pensões e auxílio-doença e o auxílio-reclusão.

Confira o calendário de pagamento em dezembro para os benefícios de até 01 salário mínimo



NF com final 1: 21 de dezembro;

NF com final 2: 22 de dezembro;

NF com final 3: 26 de dezembro;

NF com final 4: 27 de dezembro;

NF com final 5: 28 de dezembro;

NF com final 6: 02 de janeiro;

NF com final 7: 03 de janeiro;

NF com final 8: 04 de janeiro;

NF com final 9: 05 de janeiro;

NF com final 0: 08 de janeiro.

Acima de 01 salário mínimo



NF com finais 1 e 6: 02 de janeiro;

NF com finais 2 e 7: 03 de janeiro;

NF com finais 3 e 8: 04 de janeiro;

NF com finais 4 e 9: 05 de janeiro;

NF com finais 5 e 0: 08 de janeiro.

Os beneficiários podem verificar os valores e as datas pelo aplicativo (disponível para Android e iOS) e site do Meu INSS, ou pelo telefone 135, de segunda à sábado, das 7h às 22h.

O valor mínimo dos benefícios aumentou durante o calendário de 2023, junto com o aumento do salário mínimo. Se nos primeiros meses o piso era de R$ 1.302, hoje é de R$ 1.320. No entanto, o aumento não afetou os valores dos benefícios do INSS acima do mínimo, já que esse reajuste é feito de acordo com a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).