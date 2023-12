Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Gestão, Esther Dweck, durante anúncio de novos ministros que comporão o governo.

O governo federal divulgou nesta quinta-feira (14) um novo cronograma para o Concurso Nacional Unificado, conhecido como “Enem dos Concursos”. Segundo o novo calendário, o edital será publicado em 10 de janeiro, com o período de inscrições estendido entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro. Anteriormente, a divulgação do edital estava programada para 20 de dezembro.

O governo definiu o dia 5 de maio como uma "data indicativa" para a realização da prova, anteriormente prevista para março. Além disso, uma novidade é o aumento do número de cidades onde o exame será realizado, passando de 180 para 217.

Veja o novo cronograma :

Publicação do Edital: 10/1/2024

Inscrições: 19/01 a 09/02/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024

Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/04/2024

Aplicação das Provas: 05/05/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 05/08/2024

Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 são de nível médio. Os salários chegam a R$ 23 mil. (Veja a lista completa de vagas)

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou a empresa Fundação Cesgranrio como responsável pela aplicação da prova. O Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) acompanharam ativamente todo o processo que culminou na escolha da banca.

A alteração do cronograma foi feita pelo ministério em diálogo com a empresa responsável pela realização do concurso, após sua escolha na última semana de novembro. As datas foram acordadas pelo Ministério e Cesgranrio, empresa vencedora do certame, afim de garantir tempo suficiente para elaboração das provas.

A medida também atende demanda dos candidatos. “Recebemos muitas solicitações pelas redes sociais de que as pessoas tivessem mais tempo para estudar”, explica a ministra Esther Dweck, sobre o tempo maior entre o edital e a prova.

Segundo o governo, a realização do certame em cidades espalhadas pelo país tem o objetivo de democratizar o acesso da população às vagas do serviço público.