Agência Brasil Lula e Haddad

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu neste sábado (16) o esforço do Congresso Nacional em aprovas, na última sexta-feira (15), a proposta de reforma tributária , após mais de 30 anos de tramitação.



O texto-base da reforma tributária foi aprovado com 365 votos a favor e 118 contra.

"Ontem, conseguimos aprovar, pela primeira vez na história, uma política de reforma tributária. A capacidade do Haddad, do Padilha, do José Guimarães, do Jaques Wagner, foi tão grande, que conseguimos a aprovação. Quero agradecer ao Congresso. Uma reforma para facilitar o investimento, para quem tem mais pagar mais imposto e quem tem menos pagar menos e fazer o Brasil crescer ainda mais", publicou ele no X, ex-Twitter.



A proposta já havia sido aprovada pelos deputados federais em julho deste ano. O Senado, no entanto, promoveu mudanças no texto, o que obrigou uma nova análise da reforma pelos deputados, seguindo as normas legislativas.

Antes de ser submetida a um segundo turno, os deputados debateram e votaram os destaques, que são sugestões de mudança no texto.

Com aprovação em segundo turno, a PEC será promulgada (ato que tornará o texto parte da Constituição).