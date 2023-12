undefined Brasil deve encerrar 2023 com mais de 6 milhões de turistas

O ministro do Turismo, Celso Sabino , e o presidente da Embratur , Marcelo Freixo, anunciaram nesta quinta-feira (15) que a pasta projeta receber mais de 6 milhões de turistas estrangeiros até o final de 2023.

No acumulado até setembro de 2023, a receita com turistas estrangeiros alcançou 25 bilhões de reais, e ainda faltam ser contabilizados os números do último trimestre.

Os números representam altas significativas em relação a 2022, quando foram recebidos 3,6 milhões de turistas de fora do Brasil e a receita gerada com o setor foi de R$ 24 bilhões, de acordo com informações da pasta.

Segundo Freixo , a expectativa é chegar dentro de dois anos a 8 milhões de turistas estrangeiros por ano. “É possível que a gente iguale ou supere os 34 bilhões (de reais) de 2014”, disse ele, mencionando o ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo.

Segundo Sabino , esforços estão sendo feitos para melhorar os indicadores. “Recebemos 6 milhões de turistas, mas é um consenso que é algo muito pequeno em relação ao mundo e às nossas potencialidades. Nosso esforço é grande para mudar esse cenário“, disse

“Esperamos mais de 106 milhões de brasileiros viajando pelo Brasil, mais de 6 milhões de estrangeiros e mais de R$ 30 bilhões gastos aqui este ano”, defende o ministro.

Segundo o relatório Panorama da Hotelaria Brasileira de 2023, o setor prevê a construção de 108 novos hotéis, o que deve atrair um investimento de R$ 5,7 bilhões. Ao todo, serão quase 18 mil novos quartos distribuídos por 93 cidades.