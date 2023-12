Reprodução/Televisión Pública - 10.12.2023 Javier Milei é empossado presidente da Argentina

O novo governo da Argentina, liderado pelo ultraliberal Javier Milei, considera o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul "de vital importância".

A declaração foi feita nesta sexta-feira (15) pela ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, durante uma reunião em Buenos Aires com os representantes diplomáticos da UE.

"É uma das nossas prioridades porque não só representa uma oportunidade histórica para os países de ambos os blocos, mas também representaria um ponto de referência na cooperação global e na construção das relações sólidas baseadas no respeito recíproco", afirmou ela.

Durante o encontro, Mondino transmitiu então aos líderes europeus da missão "a decisão do governo Milei de trabalhar pela integração da Argentina no mundo, em particular em relação ao comércio bilateral e investimentos".

As negociações sobre o acordo UE-Mercosul se arrastam há mais de 20 anos. Após a assinatura anunciada em 2019, iniciou-se uma longa fase de análises do tratado para sua ratificação que, no entanto, ainda não foi concluída.

Uma conclusão positiva das negociações era esperada durante a recente cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro, mas o anúncio foi adiado mais uma vez devido às fortes reservas expressadas pela França e pelo governo cessante de Alberto Fernández, na Argentina.