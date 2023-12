G20 Argentina / Flickr - 19.04.2018 Luis Caputo, ministro da Economia argentino

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, disse que o governo do novo presidente do país, Javier Milei, não desistiu do plano de dolarização. De acordo com ele, antes de avançar com a medida, é preciso "estabilizar" a situação argentina devido ao que chamou de "catástrofe herdada" do governo de Alberto Fernández.

“Nossa ideia é resolver a catástrofe herdada [do governo anterior]. O objetivo continua o mesmo, que é alcançar a dolarização. O presidente não mente, gostaria que isso ficasse claro, porque é preciso ter um verdadeiro contrato com o povo”, disse ele ao canal LN+, do jornal La Nación nessa quinta-feira (14).



Na última terça (12), o ministro detalhou as "medidas de emergência econômica" que serão implementadas no governo de Milei, como as reduções nos gastos públicos, aumento nos programas sociais e a desvalorização do peso em 54%.

"Estamos numa catástrofe, o que foi herdado é a pior herança da história", acrescentou Caputo, dizendo que o governo começou um plano de estabilização ortodoxo. "Estamos nesse processo, mas estamos muito confiantes", continuou.

"O coração do programa sempre foi fiscal, o meu acordo com o presidente sobre isso foi absoluto", afirmou. "Dentro do programa de estabilização, temos uma âncora fiscal necessária para reduzir a inflação e o Banco Central a complementou com medidas monetárias. Estamos garantindo a independência do Banco Central."