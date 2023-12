Divulgação/ Wikimedia Commons Fachada do Banco Central da Argentina

O Banco Central da Argentina anunciou que o mercado de câmbio do país vai operar em “conformidade prévia” a partir de hoje (11) . Isso significa que as operações em moeda estrangeira no país serão limitadas, analisadas e processadas “com base em prioridades”

A autoridade monetária disse que a medida serve para que o governo de Javier Milei possa cumprir “procedimentos administrativos para a formação das novas autoridades e anunciar e implementar as políticas que irão executar”.

A medida do Banco Central da Argentina em analisar cada operação evitará grande volatilidade do dólar e outras moedas em relação ao peso argentino.

O dólar oficial fechou a 364,53 pesos argentinos na sexta-feira (8). Hoje (11), teve alta e encerrou o dia a 366 pesos.

Já na cotação paralela –o chamado dólar “blue”– teve alta de 0,01%, a 965 pesos. O presidente Javier Milei (La Libertad Avanza), empossado no domingo (10), anunciou medidas econômicas que serão um “ajuste de choque” de 15% do PIB (Produto Interno Bruto) do país.