Marcello Casal jr/Agência Brasil - 29.11.2021 Auxílio Gás será pago neste mês

O Auxílio Gás, benefício pago a cada dois meses pelo governo federal às pessoas em maior condição de vulnerabilidade entre os integrantes do Bolsa Família, volta a ser depositado em dezembro, e o valor será de R$ 104.



Neste mês, 5,4 milhões de famílias serão beneficiadas, de um total de 21,06 milhões de beneficiárias do Bolsa Família. A região com maior número de beneficiários é a Nordeste, com 2,6 milhões, seguida por Sudeste (1,74 milhão), Norte (528 mil), Sul (347 mil) e Centro-Oeste (190 mil).

O benefício pode ser consultado pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo atendimento da Caixa Econômica Federal, no telefone 111.

O pagamento do Auxílio Gás segue o mesmo calendário do Bolsa Família, que leva em consideração o número final do Número de Identificação Social (NIS). Confira: