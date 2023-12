Ricardo Stuckert Lula critica FMI

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nesta quinta-feira (7) será o anfitrião da cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro, propôs impulsionar o comércio internacional sem a hegemonia do dólar, durante evento com a ex-mandatária Dilma Rousseff, atual chefe do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) dos Brics.



"Nós vamos ter de apreender a negociar sem precisar do dólar como moeda padrão. Por que eu preciso negociar com qualquer outro país precisando de dólar? O que precisamos é tentar inovar", afirmou o petista durante cerimônia na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nesta quarta-feira (6).

O presidente também fez duras críticas ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e suas políticas sobre as dívidas de países africanos.



"O FMI não empresta dinheiro para salvar, ele empresta uma corda para se enforcar", afirmou Lula, ressaltando que o banco dos Brics "precisa ser mais forte" que o fundo monetário.