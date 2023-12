MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL 13º deve incluir R$ 291 bilhões na economia, segundo Dieese

Segundo levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) , o pagamento do décimo terceiro salário está projetado para incluir R$ 291 bilhões na economia. A quantia equivale a cerca de 2,7% do Produto Interno Bruto ( PIB ) do país. O benefício será destinado aos trabalhadores do mercado formal, abrangendo inclusive os empregados domésticos.

Dos brasileiros previstos para receber o décimo terceiro salário, um contingente de 53,8 milhões, equivalente a 69,2% do total, está inserido no mercado formal. Esse grupo inclui os empregados domésticos com carteira assinada, totalizando 1,5 milhão de beneficiários, o que representa 1,7% do conjunto total de contemplados.

Os beneficiários da Previdência Social , assim como os aposentados e beneficiários de pensão da União, estados e municípios, também serão contemplados com o décimo terceiro salário. O pagamento alcançará aproximadamente 87,7 milhões de cidadãos brasileiros, proporcionando um rendimento adicional. A estimativa média do valor a ser recebido por cada trabalhador, no total, é de R$ 3.057.

Do valor total a ser desembolsado com o pagamento do décimo terceiro salário, aproximadamente R$ 201,6 bilhões, correspondendo a 69% do montante global, será destinado aos empregados formais, abrangendo também os trabalhadores domésticos. Os restantes 31% dos R$ 291 bilhões, equivalendo à cerca de R$ 89,8 bilhões, serão direcionados aos aposentados e pensionistas.

Levando em consideração só os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , um total de 32,8 milhões de indivíduos está programado para receber um montante de R$ 55,4 bilhões. Deste valor, R$ 11,2 bilhões (correspondendo a 3,8%) serão destinados aos aposentados e pensionistas da União, enquanto R$ 17,5 bilhões (representando 6%) serão direcionados aos aposentados e pensionistas dos estados. Adicionalmente, os aposentados e pensionistas vinculados aos regimes próprios dos municípios receberão a quantia de R$ 5,6 bilhões.

O que é o décimo terceiro salário e por que é importante?

O décimo terceiro salário, instituído pela Lei 4.090/62, é uma gratificação paga aos trabalhadores brasileiros para proporcionar um reforço financeiro no final do ano. Ele é calculado com base no salário do trabalhador e é pago em duas parcelas: a primeira deve ser realizada até o dia 30 de novembro e a segunda, até 20 de dezembro.

Esta primeira parte corresponde a 50% do valor total do décimo terceiro. O décimo terceiro salário é calculado com base no salário bruto do trabalhador e na quantidade de meses trabalhados no ano.

Como calcular?

Para calcular o décimo terceiro salário basta dividir o salário bruto por 12 meses para encontrar a média mensal do salário. Depois multiplique a média mensal pelo número de meses trabalhados. Se o funcionário trabalhou o ano todo, receberá o salário integral. Se o empregado começou no meio do ano, o cálculo é feito proporcionalmente aos meses trabalhados.

Além do salário base, benefícios como horas extras, comissões ou outros adicionais devem ser considerados para calcular o décimo terceiro.