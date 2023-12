Divulgação Acidente de trânsito

As cobranças do seguro obrigatório do DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) para proprietários de veículos foi suspensa em 2020 e, desde então, a taxa não é recolhida, mas isso pode mudar já em 2024.

O seguro foi criado em 1974 para oferecer cobertura para indenização de vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja culpado pelo ocorrido.

Como a cobrança está suspensa, o governo tem usado recursos remanescentes da extinta seguradora Líder para bancar as indenizações. No entanto, a verba do caixa da empresa acabou.

Segundo a Caixa Econômica Federal, as indenizações solicitadas após 15 de novembro estão com pagamentos suspensos. Quem solicitou o seguro para acidentes entre 1 de janeiro de 2021 e 14 de novembro de 2023 vai receber a indenização.

“Considerando as disposições da legislação em vigor, que condicionam o pagamento das indenizações à disponibilidade de recursos no FDPVAT e às disposições contidas na Resolução CNSP n° 457, de 28 de dezembro de 2022, Art. 5°, § 2°, somente serão recepcionados pelo banco pedidos de indenização DPVAT referente a acidentes ocorridos entre 01 de janeiro de 2021 e 14 de novembro de 2023”, diz o banco em nota.

Quem sofrer acidentes a partir de 15 de novembro também precisará ser indenizado, no entanto, estes vão esperar o retorno do pagamento do seguro.

O governo federal não confirma a informação do retorno da cobrança, mas criou um grupo de trabalho, em abril, que teria 90 dias para apresentar um relatório com estudos para aprimorar a legislação que trata das indenizações decorrentes de acidentes veiculares.

O relatório do grupo de estudo ainda está em sigilo. Segundo o Ministério da Fazenda, o texto será usado "como subsídio para a consecução das atividades atinente à matéria a serem conduzidas no âmbito do Ministério". Ainda não se sabe, no entanto, se a cobrança será retomada.

O Projeto de Lei n°233/2023, de autoria do ministro Fernando Haddad (PT), visa retomar a cobrança a partir de janeiro de 2024.

Pelas regras atuais do DPVAT, se o envolvido no acidente morrer, ou sofrer invalidez permanente, a indenização é de, no máximo, R$ 13.500.

A cobertura de despesas médicas, por sua vez, indeniza gastos feitos na credenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, desde que não sejam cobertos por outros seguros e/ou planos de saúde.

O DPVAT é pago anualmente por todos os proprietários de veículos automotores juntamente com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e é administrado por um consórcio de seguradoras, sendo distribuído em três diferentes tipos de cobertura: