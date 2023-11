Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Padilha garante que Brasil chegará em 2024 com inflação dentro da meta

Nesta terça-feira (28), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o Brasil vai chegar ao final de 2023 com a inflação alinhada à meta do Conselho Monetário Nacional (CMN) e com a geração de empregos. A declaração foi proferida durante um discurso realizado em um evento da Frente Nacional de Prefeitos, em Brasília.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (28) que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que serve como uma antecipação dos índices inflacionários, registrou um aumento de 0,33% em novembro. Esse resultado representa um acréscimo em relação ao mês anterior, no qual o índice apresentou elevação de 0,21%.

No acumulado do ano, o IPCA-15 apresentou uma elevação de 4,30%. Considerando o período de 12 meses, o índice registrou uma diminuição, alcançando 4,84%, em comparação aos 5,05% registrados nos 12 meses anteriores. No mês de novembro de 2022, o índice atingiu a taxa de 0,53%. Vale ressaltar que a expectativa dos analistas de mercado, conforme apontado em pesquisa da Reuters, era de um aumento de 0,30%.

Conforme o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (27), os economistas revisaram para baixo a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, de 4,55% para 4,53%, ao final de 2023. Para o ano de 2024, a projeção permaneceu estável em 3,91%.

Já sobre a taxa básica de juros, a Selic, os economistas mantiveram a expectativa de encerramento de 2023 em 11,75%. Da mesma forma, o mercado não alterou a projeção para 2024, permanecendo em 9,25%.

A taxa de desemprego atingiu o seu menor nível desde o último trimestre de 2014, situando-se em 7,7% no terceiro trimestre. A população desempregada totalizou 8,3 milhões, uma queda de 3,8% em relação ao trimestre anterior e 12,1% menor do que o terceiro trimestre de 2022, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), divulgada pelo IBGE no começo de novembro.