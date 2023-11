Wikimedia Taco Bell é investigada por festa de sexo aberto entre funcionários

Uma ex-funcionária da Taco Bell, Alana Bechiom, moveu uma ação judicial contra a empresa devido a uma suposta festa com excessos de álcool, incluindo sexo grupal entre chefes e funcionários.

Conforme a KTLA, emissora de televisão da Califórnia , Alana afirma no processo que seu supervisor a convidou para uma festa de Natal na filial do bairro de San Pedro, Los Angeles , em dezembro de 2022. Ao chegar ao restaurante, onde também trabalhava, “descobriu que seu chefe cobriu as janelas e as câmeras do restaurante com papel".

Após uma breve ausência do restaurante por volta da meia-noite, ao retornar, a ex-funcionária alega ter testemunhado um de seus colegas "envolvido em atividade sexual com a esposa diante de todos na festa". Isso ocorreu enquanto atuava como gerente do restaurante, juntamente com outra colega de trabalho. Os envolvidos foram demitidos, mas Alana declarou que foi ameaçada e teve a janela do carro quebrada em resposta à denúncia.

A ex-funcionária ficou chocada com a cena e saiu, mas voltou para pegar uma tigela de guacamole que levou para a festa. Mas, ao retornar, viu que os dois colegas que praticaram o ato sexual, estavam vomitando. Um deles vomitou na tigela.

Alana denunciou o incidente aos responsáveis pelos recursos humanos da empresa e ao franqueado do Colorado, Alvarado Restaurant Group. As duas empresas, segundo ela, “não fizeram nada a respeito dessas ameaças e, em vez disso, disseram que iam a transferir para uma nova filial, em vez de punir os funcionários que a ameaçaram”.

Em seguida, Bechiom pediu demissão e disse no processo que "sofreu perdas financeiras reais, consequentes e incidentais". Ela acusou a empresa de violar as leis antidiscriminação. Em comunicado, um porta-voz da Taco Bell, que é uma rede de fast food com cardápio inspirado na culinária mexicana, disse que a empresa levou as denúncias “muito a sério”.

O Portal iG entrou em contato com a empresa para comentar o ocorrido, mas até o fechamento desta reportagem não obteve resposta.