Unsplash Saiba onde encontrar as melhores ofertas da Black Friday

Nesta quinta-feira (23), véspera de Black Friday, as empresas começam a alavancar as promoções que se estendem ao longo dos próximos dias. Mas, afinal, onde é possível encontrar as melhores ofertas?



Durante o período promocional, a principal dica é saber o que quer comprar e pesquisar bastante. A seguir, confira boas formas de encontrar ofertas em diversas categorias de produtos.

Tecnologia e informática

Na hora de comprar notebooks, celulares e acessórios, é bastante importante pesquisar os modelos e especificações e compará-los. Outra dica é ficar de olho no histórico de preço dos produtos (plataformas como Zoom e Buscapé podem ajudar), para ter certeza de que está realmente fazendo uma boa compra.

Nesta Black Friday, algumas grandes varejistas já anunciaram promoções em itens de informática, como Amazon, Casas Bahia, Americanas e Magazine Luiza.

Além das gigantes, lojas específicas da categoria também aderiram à Black Friday, como Kabum, Kalunga e HypeGames. Além disso, as próprias fabricantes, como Samsung, Motorola e Positivo, prepararam promoções para os consumidores.

Vestuário

No setor de vestuário, as grandes empresas estão com promoções atraentes em seus sites e aplicativos. No caso da Renner, uma lista selecionada de produtos traz itens com no mínimo 40% de desconto. Já a Riachuelo e a Marisa prometem peças com até 80% de desconto.

A C&A selecionou uma lista de produtos com descontos progressivos: a oferta é de 35% em compras a partir de R$ 299 e de 40% para compras a partir de R$ 349. Além disso, o cupom LEVEMAIS faz com que um vestido saia por R$ 1 na compra de outros dois pelo valor inteiro.

Além das grandes empresas, lojas menores também aderiram à Black Friday, divulgando promoções através das redes sociais para que os consumidores aproveitem as ofertas. Nesse caso, a dica é comprar em lojas que você já conhece ou pesquisar pela reputação em sites como o Reclame Aqui.

Alimentação



Como a Black Friday tem atingido cada vez mais setores da economia, nem os supermercados ficaram de fora das ofertas. Grandes nomes, como Carrefour, Pão de Açúcar e Assaí estão com ofertas em itens selecionados, indo desde produtos de higiene e alimentação até bebidas. As ofertas podem ser encontradas nos sites e aplicativos das marcas.

Além dos supermercados, as empresas de fast-food também separaram ofertas para esta Black Friday. Confira algumas: