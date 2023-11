Reprodução/Shutterstock Quantidade de sites a serem evitados quase dobrou de 2022 para 2023.

Com a Black Friday por vir, o Procon-SP divulgou uma lista com 78 sites que devem ser evitados por consumidores. De acordo com o órgão de defesa, as empresas que constam na tabela possuem reclamações de consumidores registradas, receberam notificação e mesmo assim não responderam.

O Procon aponta que desde outubro o número de golpes em sites e envio de e-mails falsos relacionados à data aumentou exponencialmente. Na Black Friday de 2022, o Procon divulgou uma lista do gênero com mais de 40 sites; neste ano, a quantidade praticamente dobrou.

Acesse a lista pelo link: https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php





Como evitar golpes?

O órgão reuniu algumas recomendações para que o consumidor evite fraudes. Confira: